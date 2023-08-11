Справа Кирила Тимошенка: НАЗК направило до суду адмінпротокол щодо ексзаступника глави ОП

11 серпня стало відомо, що НАЗК відправило до суду адміністративний протокол. Він стосується колишнього заступника глави Офісу Президента Кирила Тимошенка.

Зауважимо, що 28 липня Кирила Тимошенка запрошували офіційно, але він до НАЗК для вручення протоколу не прибув. І це при тому, що пообіцяв, що зробить це.

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Що встановила перевірка

Ексслужбовець не відреагував і на мҐатеріали, які НАЗК надіслало йому для ознайомлення, підписання, а також надання пояснень та зауважень щодо змісту протоколу,

– кажуть у НАЗК.

Власне, під час перевірки встановили, що посадовець в особистих інтересах використовував свої повноваження. Він також порушив визначені Законом обмеження, пов'язані з отриманням подарунків особою, котра "займає особливо відповідальне становище".

В інтерв'ю "Укрінформу" глава НАЗК Олександр Новіков зауважив, що Кирило Тимошенко надав усі документи, які пояснюють, за яких обставин він користувався майном. Мовиться про те, щодо якого був "можливий конфлікт інтересів".

Ми верифікували ці дані, робота зайняла певний час. У ході перевірки ми встановили, наприклад, що у нас відсутні підстави для реагування на факт використання ним автомобіля Chevrolet Tahoe, про який писали журналісти,

– зазначив він.

Натомість підтвердив, що по трьох інших фактах перевірка підтвердила причини для притягнення до адміністративної відповідальності.

Подаровані послуги на 167 тисяч гривень

Коли він був на посаді заступника глави ОП, Кирило Тимошенко підписав листа на адресу ДПСУ. У ньому прохали надати дозвіл виїхати з України підлеглому буцімто для службового відрядження. Але у НАЗК встановили, що справжня мета – приватний інтерес. Мовиться про оформлення віз самому Тимошенку, а також його синові.

Але це ще не все. Впродовж 2022 року він тричі безоплатно мешкав у готельному комплексі Emili Resort. Крім того, влітку 2022 року він в особистих цілях безоплатно використовував легковик Porsche Taycan.

Загалом Тимошенкові надарували послуг на суму у понад 167 тисяч гривень.

Протокол, а також матеріали справи НАЗК направило до Печерського районного суду міста Київ, щоб їх розглянули. На Кирила Тимошенка очікує штраф, а також його можуть внести до Реєстру корупціонерів.