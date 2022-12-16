На Кіровоградщині, Дніпропетровщині, у Кривому Розі – вибухи: працює ППО
16 грудня 2022, 09:04Читать новость на русском
У низці областей вранці 16 грудня пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.
Вранці 16 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Це правило рятує життя, нагадує 24 канал.
У яких областях чули вибухи
Повідомляють, що ППО спрацювала у таких областях:
- Київській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Миколаївській.
Наслідки ракетних ударів
- Віталій Кличко повідомив, що вибух пролунав у Деснянському районі Києва. На місце їдуть усі необхідні служби.
- Харків – повністю знеструмлений. Роботу метро зупинили.
- У Полтавській ОВА повідомили, що окупанти завдали по місту близько 12 ракетних ударів. Полтава – повністю знеструмлена.
- У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.
Українців просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Відбій тривоги станом на 9:50 не пролунав у жодній з областей України. Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог намагається дестабілізувати ситуацію фейками.