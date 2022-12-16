На Кіровоградщині, Дніпропетровщині, у Кривому Розі – вибухи: працює ППО

У низці областей вранці 16 грудня пролунали вибухи. Повідомляють про роботу ППО.

Вранці 16 грудня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Це правило рятує життя, нагадує 24 канал.

У яких областях чули вибухи

Повідомляють, що ППО спрацювала у таких областях:

Наслідки ракетних ударів

Віталій Кличко повідомив, що вибух пролунав у Деснянському районі Києва. На місце їдуть усі необхідні служби.

Харків – повністю знеструмлений. Роботу метро зупинили.

У Полтавській ОВА повідомили, що окупанти завдали по місту близько 12 ракетних ударів. Полтава – повністю знеструмлена.

У Кривому Розі ворог влучив у житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

Окрім того, у мережі повідомляють про вибухи у Полтавській області. Жителів Львівщини попередили про загрозу ракетного удару.

Українців просять перебувати в укриттях цивільного захисту. Відбій тривоги станом на 9:50 не пролунав у жодній з областей України. Окрім того, людей закликають довіряти лише інформації з офіційних джерел. Ворог намагається дестабілізувати ситуацію фейками.