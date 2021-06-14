Зима влітку: у Кіровоградській області випав велетенський град – відео

У Голованівському районі Кіровоградської області випав великий град. Він утворив цілі кучугури на землі, сформувавши зимовий пейзаж посеред літа.

У соцмережах 13 червня з'явилося відео на доказ цього. У ньому, зокрема, можна побачити наслідки негоди у селі Великі Трояни.

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Негода у Кіровоградській області: випав великий град

Великий град випав у Голованівському районі Кіровоградської області. Наприклад, у селі Великі Трояни він утворив цілі кучугури, вкривши землю товстим шаром, немов сніг посеред літа. Відео на доказ цього з'явилося у мережі.

Великі Трояни. На узбіччі град. Оце все град, купи граду, яка товщина... Я не знаю, скільки тривала ця негода, але збитків вона наробила – просто капець. Жах!

– так коментує побачене чоловік у відео.

Зауважимо, 11 червня в області вже випадав град. Тоді місцеві мешканці також турбувалися з приводу того, чи не знищить негода врожай.

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