У Кишиневі Mercedes протаранив ворота посольства Росії
Джерело:Поліція Молдови
У Кишиневі водій Mercedes врізався у ворота посольства Росії та втік з місця аварії. Поліція знайшла машину, проте водій відмовлявся зупинятись.
У поліції розповіли, що інцидент трапився орієнтовно о 6 ранку 2 серпня. Відомо, що водій, тікаючи від поліції, встиг вдарити ще дві машини.
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Що трапилось в Кишиневі
Правоохоронці повідомили, що вони приїхали на виклик та встановили, що чоловік за кермом автомобіля Mercedes протаранив ворота посольства Росії в Кишиневі. Після цього він втік з місця аварії.
Проте правоохоронці швидко виявили машину на трасі до сусіднього міста Страшени.
Попри всі вимоги поліції зупинитися, водій продовжив свій шлях, розбивши ще два автомобілі на трасі (без постраждалих),
– пояснили правоохоронці.
Поліція таки зупинила порушника та з'ясовує обставини інциденту.
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