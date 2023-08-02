У Кишиневі Mercedes протаранив ворота посольства Росії

У Кишиневі водій Mercedes врізався у ворота посольства Росії та втік з місця аварії. Поліція знайшла машину, проте водій відмовлявся зупинятись.

У поліції розповіли, що інцидент трапився орієнтовно о 6 ранку 2 серпня. Відомо, що водій, тікаючи від поліції, встиг вдарити ще дві машини.

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Що трапилось в Кишиневі

Правоохоронці повідомили, що вони приїхали на виклик та встановили, що чоловік за кермом автомобіля Mercedes протаранив ворота посольства Росії в Кишиневі. Після цього він втік з місця аварії.

Проте правоохоронці швидко виявили машину на трасі до сусіднього міста Страшени.

Попри всі вимоги поліції зупинитися, водій продовжив свій шлях, розбивши ще два автомобілі на трасі (без постраждалих),

– пояснили правоохоронці.

Поліція таки зупинила порушника та з'ясовує обставини інциденту.

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