У Кишиневі проходять антиурядові протести: вже почалися заворушення та жорсткі затримання

Протестувальники у Молдові вимагають відставки президентки Майї Санду та угоду з Росією про зменшення ціни на газ. Поліція затримала понад 20 учасників акції.

Вкотре мітинг організувала проросійська партія "Шор". Акції відбуваються впродовж семи останніх тижнів.

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Мітингувальники вимагають дострокових парламентських виборів.



Учасники протесту / Фото NM



Люди вимагають відставку уряду / Фото NM

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Як минає акція

Учасники протесту спробували прорвати кордони поліції. Через це між протестувальниками та правоохоронцями трапились сутички. Мітингарі закидали поліцейських яйцями. Кількох людей затримали.

Молдавське видання NM зазначило, що серед затриманих є почесний голова партії "Шор" Валерій Клименко, голова Оргіївського району Діна Цуркана та мер Оргею Павло Вережан.



Затримання Клименка / Фото NM



Поліцію закидали яйцями / Фото NM

Згодом пресслужба партії "Шор" повідомила, що у Клименка під час затримання стався серцевий напад. Станом на 17:20 мітингарі вирушили до комісаріату поліції.

Що відомо про затриманих

У Генеральному інспектораті поліції повідомили про затримання 24 осіб. Правоохоронці вважають, що ті "приїхали на протест для дестабілізації ситуації та вербування молодих людей зі спортивною статурою".

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