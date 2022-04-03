Кислиця нагадав путінським дипломатам, якою була доля Ріббентропа після Нюрнберга
3 квітня 2022 , 10:53Читать новость на русском
Джерело:твітер Сергій Кислиця
Представник України в ООН Сергій Кислиця нагадав російським дипломатам про судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини.
Яку вигрібну яму чистити
Кислиця зауважив, що заперечення і не визнання вини не допоможе уникнути покарання. Попри те, що російські дипломати зараз закривають очі на жахіття, які вчиняє їх влада в Україні, вони заплатять високу ціну за це.
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Яку вигрібну яму чистити! Нагадування путінським дипломатам: Йоахім фон Ріббентроп заперечував, що знав про німецькі концентраційні табори і політику расового винищення, але був визнаний винним на Нюрнберзькому процесі щодо військових злочинів і страчений 16 жовтня 1946 року,
– написав Сергій Кислиця.
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