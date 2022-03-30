Кислиця на Радбезі ООН порівняв Путіна зі Сталіним: обидва прагнули до голоду в Україні
Джерело:Укрінформ
Представник України при ООН Сергій Кислиця вказав усьому світові на схожості дій Путіна з тим, що робив Сталін. Адже кожен із цих тиранів використав продовольство, як зброю проти українського народу.
Мовиться про Голодомори в минулому столітті й про знищення інфраструктури в період посівної. Дипломат зробив різку заяву на сіданні Ради Безпеки ООН, яке відбувалося 29 березня.
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Путін шанує Сталіна та йде його кроками
Цю тему представник України підняв не випадково, адже в цей день Рада Безпеки зібралася саме задля обговорення гуманітарної ситуації в нашій державі. Кислиця вказав, що російське ведення війни включає:
- обстріли сільськогосподарської інфраструктури;
- забруднення українських ґрунтів;
- атаки на склади пального й, відповідно, зрив посівної кампанії.
Путін – не перший диктатор, який використовує продовольство як зброю проти українського народу. Ідеологічний апостол Москви Сталін убив мільйони українців 90 років тому під час штучно організованого Великого голоду,
– сказав дипломат.
Він зауважив: не дивно, що Путін вдається до тієї самої практики. Адже він шанує одного з найкривавіших тиранів у історії людства як свого праотця.
"Найгірший сценарій на глобальному рівні"
Представник України при ООН розповів про кілька останніх подій в Україні. Зокрема, про ураження ракетами паливних складів у чотирьох містах, які далеко від лінії фронту. Також згадав і обстріл ракетами сільськогосподарського підприємства в Дніпрі. Хоч воно також далеко від лінії зіткнення, там знищені вся техніка та обладнання.
Можливо, представник держави-агресора міг би пояснити, що спричинило цей напад – "демілітаризація" чи "денацифікація"?
– запитав Кислиця.
Він зауважив, що запобіганні "найгіршому сценарію на глобальному рівні" може допомогти лише міжнародна солідарність з Україною. Також додав, що необхідне й розуміння того, що єдиною першопричиною нинішньої продовольчої кризи – війна Росії проти України.
Чому наш експорт важливий для світу:
- Україн – одного з найбільших експортерів агропродукції на планеті.
- До війни наші аграрії експортували понад 55% усієї соняшникової олії у світі.
- Також 55% української пшениці надходило до Азії, а 40% – до африканських держав, яким це необхідно.
- Загалом залежать від постачання зерна з України приблизно 400 мільйонів людей у всьому світі. Здебільшого це жителі країн Близького Сходу, у Північної Африки та Азії.
- 60% сільськогосподарської продукції Україна експортує через свої морські порти. Зараз всі вони або заблоковані ВМС Росії, або захоплені окупантами.
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