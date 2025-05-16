Треш, погрози та аморальні заяви йшли потоком, – Кислиця про переговори в Стамбулі

У п'ятницю, 16 травня, у Стамбулі відбулися мирні переговори між Росією та Україною. Зустріч прокоментував перший заступник міністра закордонних справ України та її експредставник при ООН Сергій Кислиця.

Про це в суботу, 24 травня, повідомляє 24 Канал із посиланням на етер телемарафону. Дипломат заявив, що не задоволений загальним результатом перемовин.

Дивіться також Зустріч без результату, але з потенціалом: що відомо про переговори в Туреччині

Кислиця прокоментував переговори у Стамбулі

За словами Кислиці, делегація російської сторони на зустрічі в Туреччині не була уповноважена приймати рішення про зупинення вогню.

Кількість трешу, погроз, цинізму та аморальних заяв… Це йшло майже суцільним потоком,

– розповів дипломат.

Він згадав також про "довжелезні псевдоісторичні екскурси" від представників країни-агресорки, їхні вимоги 4 – 6 областей і погрози щодо того, що деякі члени української делегації можуть втратити родичів.

По суті, та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть – ти не українець, ти росіянин…

– додав Кислиця.

Нагадаємо, за словами очільника МЗС України Андрій Сибіги, нещодавні переговори продемонстрували показову відмінність між позиціями сторін. "Росія абсолютно зосереджена на минулому, відкидаючи припинення вогню та постійно говорячи про стамбульські зустрічі 2022 року, намагаючись висувати ті ж абсурдні вимоги, що й 3 роки тому", – заявив дипломат.