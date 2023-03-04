Безчесний придурок, – Кислиця не добирав слів про заяви Лаврова в Індії

3 березня на саміті G20 в Індії міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відзначився низкою обурливих та цинічних заяв. Зокрема, він заявив, що Росія в Україні насправді "зупиняє війну, яку розв'язали проти нас".

Після виголошеного абсурду про буцімто справжню жертву у війні, зал просто вибухнув сміхом. Не залишилися такі заяви й без уваги в Україні.

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Кислиця дав влучну характеристику

Зокрема, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у твітері як завжди влучно прокоментував слова Лаврова, а разом й дав тому влучну характеристику. Він підкреслив, що глава МЗС Росії сьогодні поєднує у собі клоуна, блазня та безчесного придурка.

Клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. "Війна, яку розв'язали проти нас", – говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки. Безчесний придурок!

– написав український дипломат.

Також Сергій Кислиця опублікував й відео моменту ганьби представника Росії та реготу над ним. Зауважимо що сміх із залу був таким, що Лавров на секунду навіть затнувся.

Що наговорив Лавров у Нью-Делі

Під час саміту G20 саме заява про начебто зупинення війни проти Росії викликала сміх у залі. Дослівно Лавров заявив: "Війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розпочата проти нас, використовуючи українців".

Після короткої паузи Лавров завершив свою фразу: "(війна – 24 Канал) позначилася на політиці Росії, в тому числі енергетичній. Яскравий приклад змін – ми більше не покладаємося ні на які партнерства на Заході".

Однак вона була не єдиною, що вражала своїм цинізмом. Зокрема, глава російського відомства обурився, що G20 не цікавить нічого, окрім України та назвав це ганьбою. Звісно, йому б хотілося, щоб представники інших держав просто заплющили очі та співпрацювали з Росією попри її кровожерливу війну.