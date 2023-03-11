Потрібні санітари, – Кислиця відреагував на намір Росії скликати Радбез через русофобію

14 березня Росія вирішила скликати засідання Ради безпеки ООН. На це вже жартівливо відреагував постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Кислиця наголосив, що в цьому випадку "потрібні санітари". До того ж він оприлюднив відео з фільму з відомими усім фразами.

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Реакція Кислиці на намір Росії скликати Радбез

На думку Кислиці, країна-агресорка вирішила скликати засідання Ради безпеки ООН для "обговорення русофобії".

Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі, що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи",

– написав він.

Кислиця пожартував, що у цьому випадку "не до попкорну, а потрібні санітари".

Також український дипломат додав до свого поста фрагмент з фільму "Іван Васильович змінює професію", де головна героїня каже: "І тебе вилікують…"

Кислиця відреагував на скликання Росією Радбезу: відео

У Радбезі ООН нагадали Росії про її підлу брехню

Раніше постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудворд заявила, що Росія брехала, коли Радбез ООН попереджав про її наміри напасти на Україну. За її словами, заступник міністра закордонних справ Росії Сєргєй Вершинін за кілька днів до початку повномасштабної війни запевняв членів Радбезу, що заяви про наміри Кремля напасти на Україну – безпідставні.

Вудворд наголосила, що таким чином Москва розтоптала Статут ООН.