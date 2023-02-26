Конкурент для Патрона: соцмережі вибухнули мемами через кота Буданова Гюнтера
У фільмі журналіста Дмитра Комарова про роковини вторгнення Росії, керівник ГУР МО Кирило Буданов показав кота на прізвисько Гюнтер, який живе у будівлі Головного управління розвідки. Цей пухнастик неабияк повеселив мережу.
Пухнастий розвідник викликав хвилю мемів та жартів у мережі. 24 Канал зібрав для вас найкращі із них.
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Красномовна зовнішність кота
Найперше користувачі мережі вирішили жартувати про те, що саме Гюнтер є керівником української розвідки.
Як Буданов представляв Гюнтера / Скриншот
Не можемо не погодитися / Скриншот
Хто старший в ГУР МО: дивіться відео
Ой, а що це горить? А, це пропагандисти підгорають / Скриншот
У Гюнтера складне минуле / Скриншот
Гюнтер був агентом ГУР МО в УПЦ МП? / Скриншот
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Кіт Гюнтер vs пес Патрон
Українці дуже люблять медійних тварин, наприклад пса Патрона. Тому після появи Гюнтера у мережі почали жартувати про конкуренцію головного розвідника та головного сапера.
Наймиліший дует України / Скриншот
Така вона, нова філософія / Скриншот
Пісня про пса Патрона зазвучала інакше / Скриншот
Питання досі актуальне / Скриншот
Красномовна зовнішність головного кота-розвідника
Чимало користувачів звернули увагу на красномовну зовнішність Гюнтера, побачивши у його білій плямі на обличчі, скажімо так, один жест.
Красномовна зовнішність Гюнтера / Скриншот
Гюнтер – грізний агент ГУР МО / Скриншот
Замість тисячі слів / Скриншот
Що відомо про Гюнтера
Кирило Буданов розповів, що Гюнтер народився і живе на території ГУР МО. Керівник розвідки погодився зі словами Дмитра Комарова про те, що цей "кіт – не простий, а стратегічний", оскільки знає більше державних таємниць, ніж будь-який інший пухнастик у нашій державі. Ба більше, він "освіченіший" у справах ГУР, аніж будь-який пересічний громадянин.
А ще Гюнтер пережив ракетний удар по будівлі ГУР МО.