Головний кіт-розвідник країни, – Буданов показав чотирилапого, який живе в ГУР

В будівлі, де функціонує Головне управління розвідки нашої держави, мешкає чотирилапий пухнастик. Йдеться про кота з кличкою Гюнтер – про нього детально розповів очільник відомства Кирило Буданов.

Про головного українського кота-розвідника розповів Кирило Буданов українському журналісту Дмитрові Комарову. Зауважимо, що відбулось це під час знімань документального фільму "Рік" – про рік життя України від початку широкомасштабної війни в лютому 2022 року.

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У ГУР живе не простий кіт

Буданов погодився зі словами телеведучого про те, що цей "кіт – не простий, а стратегічний", оскільки знає більше державних таємниць, ніж будь-який інший пухнастик у нашій державі. Ба більше, він "освіченіший" у справах ГУР, аніж будь-який пересічний громадянин.

Це місцевий кошара – це не котік. Гюнтер. Він тут народився і живе тут десь на території. Він просто гуляє тут територією… Пережив ракетний удар – все у нього нормально, як бачите,

– сказав глава ГУР.

Буданов про свого котика Гюнтера: дивіться уривок з фільму "Рік"

Буданов про висадку російського десанту в Києві

Слід сказати, що в цьому ж інтерв'ю очільник ГУР говорив не тільки про свого котика, а й порушив низку інших тем. Зокрема, він описав, щоб було б, якби ЗСУ належним чином не підготувались до великого вторгнення рік тому та дозволили б Росії висадити свій десант на околицях Києва. За його словами, українська столиця була б уже давно під контролем Росії у такому разі.

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Окрім того, глава Міноборони Олексій Резніков сказав, що зробило командування ЗСУ, аби не дати загарбникам дістатись правого берега Дніпра, де розташований Урядовий квартал. Він констатував, що напередодні вторгнення в Україні було заміновано усі мости, що сполучають правий та лівий береги головної річки нашої держави. На щастя, їх не довелось підривати.