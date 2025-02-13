"Налаштований на жорстку дипломатію": в Держдепі США офіційно анонсували приїзд Келлога до Києва

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку Держдепу, та публікацію Келлога у мережі Х (раніше твітер).

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Спецпредставник Трампа Келлог прибуде до України

Вказується, що Келлог здійснить візити, щоб просувати, зокрема, мету американського лідера щодо забезпечення "миру силою" в Україні.

Там додали, що спецпредставник Трампа також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.

В Держдепі розповіли, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.

Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни,

– повідомили в Держдепі.

Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".

Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента,

– ідеться в публікації на сайті Держдепу.

Сам Келлог на своїй сторінці на платформі Х повідомив, що готується до зустрічі з Зеленським та іншими українськими посадовцями у Мюнхені та Києві найближчими днями.

Він опублікував фото з пані послом України в США і вказав, що "був радий обговорити

бачення Трампа щодо відновлення стабільності в Україні з послом Оксаною Маркаровою".

"Ми будемо невтомно працювати над міцним миром", – резюмував він.