"Налаштований на жорстку дипломатію": в Держдепі США офіційно анонсували приїзд Келлога до Києва
- Спеціальний представник президента США з питань Росії та України Кіт Келлог у період з 13 по 22 лютого відвідає Німеччину, Бельгію та Україну.
- Келлог здійснить візити, "щоб сприяти досягненню мети президента Трампа щодо забезпечення миру за допомогою сили в Україні та відстоювання інтересів національної безпеки Сполучених Штатів Америки".
Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог відвідає Німеччину, Бельгію та Україну з 13 по 22 лютого.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну сторінку Держдепу, та публікацію Келлога у мережі Х (раніше твітер).
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Спецпредставник Трампа Келлог прибуде до України
Вказується, що Келлог здійснить візити, щоб просувати, зокрема, мету американського лідера щодо забезпечення "миру силою" в Україні.
Там додали, що спецпредставник Трампа також має просувати ціль президента США із "захисту інтересів національної безпеки" Штатів.
В Держдепі розповіли, що Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки та відвідає штаб-квартири НАТО та Європейського союзу у Брюсселі.
Там він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".
В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни,
– повідомили в Держдепі.
Також в американському відомстві наголосили, що Трамп "чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення".
Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента,
– ідеться в публікації на сайті Держдепу.
Сам Келлог на своїй сторінці на платформі Х повідомив, що готується до зустрічі з Зеленським та іншими українськими посадовцями у Мюнхені та Києві найближчими днями.
Він опублікував фото з пані послом України в США і вказав, що "був радий обговорити
бачення Трампа щодо відновлення стабільності в Україні з послом Оксаною Маркаровою".
"Ми будемо невтомно працювати над міцним миром", – резюмував він.