"Наклейка на бампер": Келлог розкритикував адміністрацію Байдена за стратегію щодо України

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог розкритикував політику попередньої американської адміністрації щодо російсько-української війни. Він зазначив, що Дональд Трамп дотримуватиметься "цілісного підходу".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post.

Дивіться також Як змусити Росію до миру: Кіт Келлог назвав важелі тиску на Кремль

Чому Келлог розкритикував політику адміністрації Байдена

Келлог розкритикував підхід колишнього президента США Джо Байдена, який пообіцяв надавати Україні допомогу "стільки, скільки потрібно" і в необхідних обсягах, без посилення тиску на інші елементи національної влади. Спецпредставник зазначив, що це просто "наклейка на бампер", а не повноцінна стратегія.

На дуже високому рівні я сказав: добре, адміністрація Байдена насправді не займається війною і не допомагає Україні так, як вони мали б... надаючи Україні необхідну зброю або стратегію в потрібний час,

– зауважив Келлог.

Келлог наголосив, що Трамп зосередився на цілісному підході до припинення активних бойових дій. За його словами, президент США насамперед прагне "зупинити вбивства – просто зупинити їх", а вже потім переходити до обговорення деталей майбутніх переговорів.

"Тиск не може бути лише військовим. Ви повинні чинити економічний тиск, ви повинні чинити дипломатичний тиск, певні види військового тиску і важелі, які ви будете використовувати, щоб переконатися, що це йде туди, куди ми хочемо", – пояснив спецпредставник США.

Келлог підкреслив, що в будь-яких переговорах обидві сторони мають йти на компроміси, оскільки саме так вони і відбуваються.