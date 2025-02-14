Стало відомо, коли Келлог виступить з промовою на Мюнхенській конференції

Спецпредставник експрезидента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог виступить на Мюнхенській конференції з безпеки. Його промову заплановано на вечір 15 лютого.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на розклад Munich Security Conference-2025.

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Коли відбудеться виступ Келлога

Келлог виступить на Мюнхенській конференції з безпеки у суботу, 15 лютого. Його виступ триватиме з 19:30 до 20:15.

Заявлена тема виступів спікерів на цій панелі має назву "Мир через силу: план для України". Розмова буде проходити в Ратуші, загальна тема – "Глобальний порядок, безпека людини".

Окрім Келлога, у дискусіях на тему "Мир через силу: план для України" візьмуть участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, а також його польський і британський колеги Радослав Сікорський та Девід Леммі. До обговорення також долучиться міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене. Модератором виступить Сара Келлі.

Зазначимо, що Келлог відвідає конференцію в межах свого європейського турне. Під час нього він консультуватиметься з посадовцями щодо можливих варіантів припинення війни Росії проти України. Згодом ці напрацювання він представить президенту США.