Кіт Келлог зустрівся із Сирським та керівниками розвідок, – Зеленський

19 лютого в Україну прибув спецпредставник Трампа. Він провів низку зустрічей, про які розповів Володимир Зеленський у зверненні на 1092 день війни.

Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Як відомо, Келлог зустрівся з Андрієм Єрмаком.

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Деталі про зустрічі Келлога в Києві

Як розповів Зеленський, 19 лютого відбулося багато зустрічей і нарад з командуванням армії, розвідкою, міністрами. Усе це – для підготовки до перемовин із представником Трампа, генералом Кітом Келлогом.

Він уже зустрічався з Головкомом Сирським, із нашими керівниками розвідок та спеціальних служб, також із керівником Офісу. На завтра запланована наша зустріч із генералом Келлогом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною,

– сказав Зеленський.

Таким чином, із президентом України Кіт Келлог говоритиме 20 лютого. Судячи з останніх заяв, які лунають з Америки, розмова не буде простою.

Зеленський у своєму зверненні торкнувся суперечливих заяв США.

"Разом з Америкою і Європою мир може бути надійнішим, і це є нашою метою. І головне – щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни – війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо, і надійним миром", – сказав він.

Український президент наголосив: закінчити війну треба так, щоб Росія не змогла знову прийти в Україну. А ще – щоб повернулися українці з російського полону і щоб в України було майбутнє.

Наостанок Зеленський сказав: розраховує на українську єдність і хоробрість, на єдність Європи і на прагматизм Америки. Адже Сполученим Штатам так само потрібен успіх, як і іншим країнам.

Успіх об'єднує. Наша єдність – це те, що найкраще захищає наше майбутнє. Майбутнє не з Путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір – і для найсильніших – бути з Путіним чи з миром. Варто вибрати мир,

– упевнений Зеленський.

У Європі вже відреагували на суперечливі заяви Трампа.