Порушили заборону: Китай захопив судно Тайваню

Китай захопив риболовецьке судно біля берегів Тайваню. Човен вже доставили в китайський порт.

Як пишуть у ЗМІ, інцидент посилив напруженість між державами. Китай захопив судно увечері 2 липня біля керованих Тайванем островів Кінмень, що поруч з містами Китаю – Сямень і Цюаньчжоу.

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Китай захопив тайванське судно

Китайська морська адміністрація повідомила, що 2 липня захопила судно Тайваню. Як пояснили в Китаї, тайванське судно працювало під час китайського періоду заборони на вилов риби та здійснювало незаконні тралові операції. Так, сітки корабля були набагато меншими за встановлений Китаєм мінімальний розмір, що завдало шкоди морським рибним ресурсам і навколишньому середовищу.

Тайванське судно заарештували на півдні провінції Фуцзянь. Нині в Тайвані заявили, що робитимуть усе можливе, щоб якнайшвидше звільнити рибалок та повернути судно.

Водночас офіційні особи Китаю заявляють, що тайванські судна намагалися "перешкоджати" нормальній роботі правоохоронних органів Китаю. Вони також додали, що представники Китаю також раніше попереджали Тайвань про порушення законодавства.

Відомо, що на борту судна з Тайваню було щонайменше 3 індонезійських трудових мігранти. Наразі Китай та Тайвань намагаються вирішити питання щодо повернення судна та рибалок.

У ЗМІ наголосують, що Китай вже не вперше затримує тайванські судна, що викликає дії у відповідь. Так, Тайвань від початку року також вже затримав щонайменше 5 китайських суден через порушення кордонів.