Китай бореться: чим США можуть переконати Пекін обмежити допомогу Росії

Єдиний аргумент, що змусив би Пекін різко обмежити підтримку Росії, це повернення масових західних інвестицій у китайську економіку, яких можна порівняти із 300 мільярдами доларів, що залучали до пандемії.

Про це 24 Каналу розповів політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький, зазначивши, що нині інвестиційний потік упав до 16 мільярдів, а альтернативи Китаю на глобальному ринку поки немає.

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Чому Пекін не квапиться обривати зв’язки з Росією?

Китай утримує третину світового експорту й залишається першим торгівельним партнером для більшості країн Заходу, включно зі США та Україною. З такою часткою глобальної торгівлі Пекін поки не відчуває критичних обмежень і може дозволити собі підтримувати Росію, не ризикуючи власною економікою.

"Китай борется. Китай намагається максимально своїми потужностями залякувати Сполучені Штати Америки і весь світ, показувати, що ми дуже крута країна, і ми й надалі продовжуємо продавати свої товари", – сказав Городницький.

Він додав, що Пекін досі утримує майже третину світового експорту й не зазнає відчутних втрат, тому не бачить підстав згортати співпрацю з Москвою.

Інвестиції як ключ до розвороту Пекіна

Городницький нагадав, що в найкращі роки Китай залучав до 300 мільярдів доларів іноземних інвестицій, тоді як сьогодні, лише 16 мільярдів.

Щоб змусити Пекін скоротити співпрацю з Москвою, Сполученим Штатам доведеться запропонувати повернення на довоєнний рівень капіталовкладень або принаймні показати чіткий план такого зростання.