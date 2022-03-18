Китай боїться допомагати Росії, – російський політолог
Українська армія вже 3 тижні змагається і тримає фронт. Це означає, що бліцкриг, який був у голові Володимира Путіна, не здійснився й тепер станеться тяжка виснажлива війна як для Росії, так і для України.
Про це в ефірі 24 каналу сказав російський політолог Андрій Зубов. Він наголосив, що в України є величезна міжнародна підтримка.
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"А в Росії ніякої допомоги немає. Лише Білорусь. Навіть Китай боїться допомагати Росії, коли, може, й хотів би, але боїться", – сказав Зубов.
Росія не має виходу
Політолог вважає, що у цій ситуації російська політична еліта розуміє, що виходу з цієї ситуації немає. Зазначив, що єдиний варіант – перемога, але її не передбачають.
За словами Зубова, важка війна на виснаження – це катастрофа економіки й, можливо, через тиждень-два Росія піде на поступки. Окупанти намагатимуться всіма силами досягти того, щоб Крим був російським, а Донбас незалежним або автономним.
Все залежить від волі України, якщо вона на це не погодиться, то думаю, що тоді російській владі буде дуже важко,
– заявив Зубов.
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