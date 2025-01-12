Китай планує висадку десанту на Тайвань: ЗМІ знайшли несподівані докази

Аналітики помітили кілька особливих і незвичайних барж на верфі Гуанчжоу на півдні Китаю. Це може бути свідченням підготовки Пекіну до нападу на Тайвань.

Китай будує щонайменше 5 нових барж спеціального призначення, які створені спеціально для висадки десанту. Вони мають незвичайно довгі дорожні мости, що виступають із носа суден. Це може надати КНР унікальний спосіб вивантажувати велику кількість танків безпосередньо на тайванські дороги, передає 24 Канал із посиланням на Naval News.

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Китай будує нові баржі для вторгнення на Тайвань

Експерти дійшли думки, що ці баржі передусім призначені для висадки амфібій. Кожна баржа має дуже довгий дорожній проліт, який витягується спереду. На відстані понад 120 метрів його можна використовувати, щоб дістатися до прибережної дороги або твердої поверхні. У кормовій частині є відкрита платформа, яка дозволяє іншим кораблям причалювати та розвантажуватися. Деякі з барж мають опори, які можна опустити, щоб забезпечити стабільну платформу навіть у погану погоду. Під час експлуатації баржа діяла б як пристань для розвантаження вантажівок і цистерн з вантажних суден.

Зверніть увагу! Міжнародна суднобудівна верфь Гуанчжоу на острові Лунсю, де помічені незвичайні баржі, є ключовою частиною військово-морської експансії Китаю.

Будівництво подібних спеціалізованих барж є попередженням про майбутнє вторгнення.

Така кількість кораблів, набагато більших за звичайні цивільні, не дзволяє пояснити їх будівництво цивільним призначенням. Є кілька різних конструкцій цих барж, які також вказують на комерційне замовлення. Ці судна підходять лише для переміщення великої кількості важкого обладнання на берег за короткий проміжок часу. Вони, здається, значно перевищують специфікації для цивільного використання.

Доктор Емма Солсбері, науковий співробітник Ради з геостратегії морських сил зауважила, що будь-яке вторгнення на Тайвань з материка вимагатиме великої кількості кораблів для швидкого транспортування персоналу та обладнання через протоку, особливо наземних засобів, таких як бронетехніка. Ці мобільні причали у барж особливо підходять для нападу.

Також еспертка вказала, що Китай будує величезний флот кораблів подвійного призначення – комерційних суден, які можна було б легко реквізувати для військового використання, коли це необхідно. До них належать, зокрема, кораблі-ролери, які були б ідеальними для транспортування військової техніки – і справді були побудовані з урахуванням військових специфікацій.

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Є традиційне уявлення, що на головному острові Тайвань є лише невелика кількість пляжів, придатних для висадки амфібій. І їх можна було сильно захистити. Також панує думка, що будь-яка спроба захопити острови силою означатиме висадку в передбачуваних місцях.

Втім, ці нові баржі кардинально змінюють розуміння майбутнього нападу. Надзвичайний радіус дії їх мостів означає, що КНР може висадитися на місцях, які раніше вважалися непридатними. Вони можуть приземлятися на кам'янистих або м'яких пляжах, доставляючи танки прямо на більш тверду землю або прибережну дорогу. Це дозволяє Китаю вибирати нові місця висадки та ускладнювати спроби організації оборони. Замість того, щоб покладатися на тайванські порти, Китай тепер може переправлятися через протоки через власний мобільний порт.