Китай готовий докладати зусилля для припинення війни, – Дмитро Кулеба

1 березня 2022 , 15:39
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Джерело:

Міністерство закордонних справ України

Україна продовжує чинити гідний опір Росії, яка 24 лютого почала віроломну війну. Китай теж вирішив підтримати Україну.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба після розмови з колегою з Китаю Ваном Ї. За словами Кулеби, Китай готовий приєднатися з метою припинення війни. Йдеться про дипломатичні інструменти.

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Китай готовий підтримати Україну 

Очільник українського дипломатичного відомства розповів дипломату з Китаю про ситуацію в Україні:

  • розвиток збройної агресії Росії проти України,
  • обстріли цивільної інфраструктури, 
  • вбивства мирного населення.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Вана Ї використати відносини між офіційним Пекіном та Москвою задля того, змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

У відповідь глава МЗС Китаю Ван Ї підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Китайської Народної Республіки. Дипломат відмітив стратегічний характер двосторонніх відносин.

Ван Ї запевнив Дмитра Кулебу про готовність Піднебесної докладати всі зусилля з метою припинення війни на території України. Китайський дипломат сказав про дипломатичний шлях, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН.

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Автор: Віта Свірневська