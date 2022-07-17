Китай робитиме все, аби росія не програла у війні, – Семиволос

Попередні місяці повномасштабної війни росії з Україною Китай показував, що він дотримується нейтралітету. Проте зараз з'явилася інформація, що він таки хоче використовувати свій вплив і зближуватися з окупантами.

Про це для 24 каналу сказав директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він зазначив, що нейтралітет був доволі умовним.

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"Ми ж чудово розуміємо, що політично Китай підтримав росію і всіляко демонстрував це на міжнародній арені. Ми знаємо, що напередодні вторгнення була підписана декларація і Китай тривалий час взагалі уникав "слова" війна. Лише після того, як стало зрозуміло, що росіяни провалили бліцкриг, Китай трохи зробив крок назад", – сказав експерт.

Китай не хоче перемоги України

Семиволос вважає, що Україна має складну ситуацію, коли Китай очевидно розуміє – якщо росія програє, то можна забути про експансіонізм, збільшення впливу, перетворення на другу або першу країну у світі та повернення Тайваню. Китай змушений буде піти на дуже серйозні поступки.

Розуміючи це, Китай робитиме все щоб росія не програла або принаймні не програла вщент. Тому така його поведінка цілком зрозуміла, але пам'ятаємо, що в Китаї існує як мінімум військово політичне керівництво та групи, які опікуються в першу чергу економічним розвитком. І от там зараз існує дискусія,

– сказав Семиволос.

Він додав, що перебіг цієї дискусії до кінця невідомий. Проте, за словами Семиволоса, наразі американці тиснуть на китайське керівництво, щоб обмежити військову співпрацю з росією.

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"Сі Цзіньпін належить до військового керівництва, яке активно підтримує росію і це для нас не найкращий сигнал і розклад. Рівень підтримки росії від Китаю залежатиме від США та Європи, коли вони виконають свою погрозу запровадити санкції проти країн-порушників ембарго. Якщо Китай отримає ці санкції, тоді ми зможемо подивитися, як все це відбуватиметься", – додав Семиволос.

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