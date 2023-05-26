Оце так "мирний план": Лі Хуей пропонує залишити за Росією окуповані території, – WSJ

Представник Китаю Лі Хуей, який займається дипломатичним врегулюванням війни в Україні, під час поїздки Європою закликав уряди країн домогтися негайного припинення бойових дій зі збереженням за Росією контролю над окупованими нею українськими регіонами.

Про це пише провідне американське видання, нагадуючи, що Лі Хуей цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель.

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Там він закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону і заявив, що вони повинні діяти швидко, щоб покласти край війні між Росією і Україною, перш ніж він пошириться.

Дипломати України, Польщі, Франції, Німеччини і Бельгії заявили, що вони тісно координували свої дії, щоб переконатися, що Лі отримав однаковий меседж від європейських союзників.

Що про це каже Захід

Водночас західні чиновники заявили, що поки що зарано відкидати зусилля Пекіна, але поставили під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах, враховуючи, наскільки тісно він пов'язаний з Москвою. Чиновники наголосили, що не вважають, що мир можливий доти, доки російські війська не будуть виведені з України.

Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, якщо не буде виведення російських військ,

– сказав дипломат, який розмовляв з Лі.

За словами дипломата, Лі сказали, що "неможливо розділити Європу і Америку", і що Європа не припинить підтримку України.

"Вони, ймовірно, випробовують єдність Заходу і намагаються проявити ініціативу", – сказав інший дипломат.

Адміністрація Байдена скептично ставиться до намірів Пекіна як миротворця через його тісні відносини з Москвою. У березні Білий дім намагався запобігти очікуваному заклику Пекіна до припинення вогню, а його речник заявив, що такий крок стане "фактично ратифікацією російського завоювання". Європа у цілому солідарна з Вашингтоном у тому, що без виведення російських військ мир в Україні неможливий.

Китай не хоче, щоб Росія програла у війні

Ще один співрозмовник WSJ наголосив, що головні інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну і щоб Москва утрималася від застосування ядерної зброї. Зауважимо, що у березні китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав Москву і зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, говорячи про дружбу і "схожі цілі".

За даними видання, європейські дипломати заявили, що під час зустрічей з Лі вони намагалися донести три ключові меседжі:

Китай повинен продовжувати чинити тиск на Росію, щоб вона не використовувала ядерну зброю,

не надавати військової допомоги Росії й засудити агресію Москви.

Вони також попросили Лі підтримати міжнародні зусилля з убезпечення Запорізької атомної електростанції, захопленої Росією.