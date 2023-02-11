Китай має намір потроїти кількість ядерних боєголовок: про яку кількість мовиться

Китай хоче втричі збільшити свій ядерний потенціал до 2035 року. Це трапилось після того, як країна помітила, що сильне ядерне стримування Росії запобігло лобовому зіткненню між НАТО та Росією, попри її агресію проти України.

Джерело видання, близьке до цього питання заявило, що Китай планує збільшити кількість ядерних боєголовок до 900 одиниць. Експерти пояснили ризики таких дій.

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Що відомо про плани Китаю

Кількість ядерних боєголовок, якими володіє Китай, ймовірно, зросте до 550 – у 2027 році, до 100-річчя заснування збройних сил країни, і до 900 – у 2035 році,

– вважають джерела.

Попередньо відомо, що план розробила Народно-визвольна армія Китаю та вже схвалив президент держави Сі Цзіньпін, який прагне посилити стримування Пекіна проти Вашингтона.

За даними деяких експертів, якщо Китай досягне мети модернізації своєї армії, то вони можуть відмовитися від політики "не використовувати першим".

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу оцінив, що Росія має 5977 ядерних боєголовок, США – 5428.

Видання зауважило, що в листопаді 2022 року керівництво китайських збройних сил підтвердило важливість летального потенціалу. Це трапилось після аналізу сильного ядерного стримування Росії, яке запобігло лобовій боротьбі між НАТО та Росією. Хоч Кремль і напав на Україну.

Що цьому передувало