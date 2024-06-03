Зокрема, Пекін намагається сприяти тому, аби на саміт миру не з'їжджались інші країни. Звісно, відбувається це не без власної для Китаю вигоди. Детальніше про неї 24 Каналу розповів міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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Китай не хоче у прірву з Росією

Вже 106 країн підтвердили свою участь у Глобальному саміті миру, який пройде у Швейцарії. За словами Володимира Зеленського, Росія робить усе для того, аби зірвати конференцію, а Китай їй у цьому допомагає.

Найголовніше те, що Росія та Китай є союзниками. Ідеологічно ближчих країн немає – це дві авторитарні країни, які добре розуміють та відчувають одна одну. Чому Китай хоче, щоб Росія і тут не програла? Бо ізоляція Росії – це тінь на сам Китай,

– наголосив Володимир Огризко.

Тобто якщо Росію вже геть погано сприйматимуть у світі, а Китай при цьому їй допомагає, то, очевидно, що позиція самого Китаю у геополітиці стане хиткішою.

Зверніть увагу! У Міністерстві закордонних справ Китаю відреагували на заяву Володимира Зеленського. У відомстві повідомили, що ніколи "не роздмухували вогонь і не підживлювали полум'я російсько-української війни. Пекін буцімто підтримує усі переговорні майданчики.

"Очевидно, що Китай зараз шукає варіантів, аби подати Росію хоч у трохи привабливішому світлі. Але, як бачимо, нічого не виходить. Понад 100 країн приїде на саміт – це успіх України, успіх усіх, хто підтримує міжнародне право, і це, безумовно, поразка для Москви і зрештою, для Китаю", – підкреслив ексочільник МЗС України.

Пекін все ще намагається запускати певні паралельні платформи для перемовин, пропонувати власні плани "розв'язання конфлікту". Однак все це не матиме результату, що зрозуміло уже станом на зараз. Втім розхитати ситуацію у такий спосіб можуть.

Співпраця Росії та Китаю: актуальне