В частности, Пекин пытается способствовать тому, чтобы на саммит мира не съезжались другие страны. Конечно, происходит это не без собственной для Китая выгоды. Подробнее о ней 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко.

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Китай не хочет в пропасть с Россией

Уже 106 стран подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. По словам Владимира Зеленского, Россия делает все для того, чтобы сорвать конференцию, а Китай ей в этом помогает.

Самое главное то, что Россия и Китай являются союзниками. Идеологически более близких стран нет – это две авторитарные страны, которые хорошо понимают и чувствуют друг друга. Почему Китай хочет, чтобы Россия и здесь не проиграла? Потому что изоляция России – это тень на сам Китай,

– подчеркнул Владимир Огрызко.

То есть если Россию уже совсем плохо будут воспринимать в мире, а Китай при этом ей помогает, то, очевидно, что позиция самого Китая в геополитике станет более шаткой.

Обратите внимание! В Министерстве иностранных дел Китая отреагировали на заявление Владимира Зеленского. В ведомстве сообщили, что никогда "не раздували огонь и не подпитывали пламя российско-украинской войны. Пекин якобы поддерживает все переговорные площадки.

"Очевидно, что Китай сейчас ищет варианты, чтобы подать Россию хоть в немного более привлекательном свете. Но, как видим, ничего не получается. Более 100 стран приедет на саммит – это успех Украины, успех всех, кто поддерживает международное право, и это, безусловно, поражение для Москвы и в конце концов, для Китая", – подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Пекин все еще пытается запускать определенные параллельные платформы для переговоров, предлагать собственные планы "решения конфликта". Однако все это не будет иметь результата, что понятно уже по состоянию на сейчас. Впрочем, расшатать ситуацию таким образом могут.

Сотрудничество России и Китая: актуальное