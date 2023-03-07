Китай має зробити доленосний вибір: чи постачатиме Пекін зброю Росії

Росія прагне отримати підтримку від Китаю. Сі Цзіньпін називає Володимира Путіна своїм найкращим другом, але при цьому намагається показувати "нейтральність". ЗМІ пишуть, що зараз Пекін роздумує про постачання зброї до Москви.

Західні аналітики стверджують, Китай вважає, що загострення суперництва зі США є неминучим і, можливо, бажаним. Про це свідчать думки про постачання зброї Росії.

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Китай ще не схвалив рішення

Проте впливові кола в Пекіні цілком розуміють ризики постачання Росії найважливіших боєприпасів. Колишній полковник Народно-визвольної армії Чжоу Бо зазначав, якщо Пекін стане на бік Москви в конфлікті, то світ стоїть на зорі третьої світової війни.

І все ж уряд США вважає, що в Пекіні ведуться серйозні дебати — і що Китай може зрештою прийняти це доленосне рішення,

– мовиться у статті.

Крім того, за 3 тижні до повномасштабного вторгнення Росія та Китай оголосили про "безмежне" партнерство. Перед тим Путін і Сі Цзіньпін виклали спільне розуміння світу. Вони обидва бачать США як головну загрозу амбіціям і політичним режимам своїх країн.

Причини, чому Китай може підтримати Путіна

Експерти зауважили, що найближчі радники китайського лідера вірять, що Китай може контролювати ризик ескалації. Вони будуть стверджувати, що як тільки Вашингтон зрозуміє, що Пекін не дозволить Москві програти, Захід підштовхне Україну до мирного врегулювання на умовах Росії.

Ще одна причина – націоналісти в Пекіні можуть вважати, що відверте протистояння зі США вже почалося. ЦРУ має інформацію, що Сі вже дав вказівку китайським військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Китай теж думає про наслідки

Інша сторона постачання Росії зброї для Китаю також очевидна. Зокрема, посилиться тиск США. Обмеження на експорт технологій, які вже діють, будуть доповнені значно ширшими санкціями.

Крім того, китайська військова підтримка Росії буде розглядатися як пряма загроза безпеці Європи. Це спричинить обмеження ЄС на торгові та інвестиційні зв'язки з Китаєм.

Постачання зброї можуть приховати

На думку аналітиків, Китай може вдатись до хитрощів. Він продовжуватиме вдавати нейтральність, запевняючи, що не має наміру постачати Росії боєприпаси. Водночас Пекін може спробувати спрямувати зброю до Росії через треті країни. Наприклад, через Іран чи Північну Корею.

Журналісти нагадали, що президент Ірану Ібрагім Раїсі відвідав Сі Цзіньпіна в Пекіні минулого місяця — це був перший візит до Китаю іранського лідера за 20 років.