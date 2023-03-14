Китай не поспішає ділитися з Росією, – політолог припустив задум Сі Цзіньпіна

За деякою інформацією, Сі Цзіньпінь, який днями раніше офіційно очолив Китай, невдовзі має відвідати Москву. Кремлівський диктатор Владімір Путін привітав "свого дорогого друга" з перемогою на виборах.

Таке "підлизування" пояснюється тим, що Росія у публічній риториці не прогинається під Китай. Але вона демонструє своєму суспільству той геополітичний центр, до якого вона тяжіє, який з нею дружній. Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський.

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Тому рівень відносин відповідний – союзницький – вони намагаються продати своїй аудиторії. Як зауважує політолог, такими категоріями мислити завжди спокійніше у війні. Говорити про те, що "ми не одні, за спиною Китай". Але це "за спиною", акцентує Вігірінський, має сутність ненаповнення, адже Китай:

займає ринки, які вивільняються від європейських постачальників й маркетплейсів на території Росії;

займає вагому нішу в частині імпорту енергоносіїв з Росії;

не поспішає ділитися технологічними напрацюваннями з російською промисловістю.

"Хочете, щоб ми зайшли на ваш ринок? Окей. Ми готові побудувати фабрику, виробляти свої товари і продавати їх на вашому ринку. Але ми не готові продавати вам верстати і тому подібне", – пояснив політолог.

Чи постачатиме Китай озброєння

Що ж до питання постачання Китаєм озброєння на користь Росії, зауважує Вігірінський, цього не відбудеться до того моменту, поки країна позиціює себе антиподом США та пропонує мирний план врегулювання, в межах якого закликає сторони припинити вогонь і сісти за стіл перемовин.

Цей період не обмежений певними часовими проміжками. Немає ультиматуму з боку Сі: "У вас є два місяці, щоб використати план, інакше ми вступаємо у війну та постачаємо озброєння",

– наголосив Андрій Вігірінський.

Він додав, що китайці все-таки пов'язують питання можливого постачання озброєння Росії з вирішенням питання Тайваню, яке має пройти мирно. "Це не означає, що вони не посилюють свої збройні сили, адже розглядають це як потенційну загрозу. Але свої плани вони артикулюють не як елемент вирішення політичних конфліктів за допомогою військової сили, а саме як елемент, який може бути вирішений шляхом дипломатії", – зазначив політолог.

Тому говорити про безпосереднє постачання озброєння з Китаю на користь Росії, вважає він, щонайменше передчасно.

Крім того, Росія на зустрічі Сі та Путіна навряд чи буде озвучувати заклики постачати озброєння. "Це буде визнанням, що російський "надпотужний", "надсучасний" ВПК, який випереджає усі планетарні елементи, він недостатній, "ущєрбний" і потребує допомоги. А це аж ніяк не вписується в імперський образ, що формує Путін: "ми самостійні, самодостатні та взагалі не страждаємо ані від санкцій, ані від війни, яку розв'язали на території України", – стверджує Андрій Вігірінський.

Політолог запевняє, що впродовж найближчих 3 – 9 місяців взагалі не постачатиме озброєння на користь Росії.