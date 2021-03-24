Китай тимчасово не прийматиме товари з Росії, бо на упакуванні виявили коронавірус

Митні органи Китаю тимчасово припинили приймати імпортні декларації від 3 російських підприємств. Їх не пускають через коронавірус, виявлений на упаковуванні продуктів водного промислу.

Коронавірус знайшли на упаковуванні кількох партій заморожених кети та минтая з Росії.

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Китай призупинив прийом товарів з Росії

Митні органи по всій країні призупиняють на 1 тиждень прийом імпортних митних декларацій від 3 російських виробників продуктів водного промислу,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема, заборона стосується фірм

"Камчатморепродукт";

ТОВ ВКФ "Південно-Курильський рибокомбінат";

ВАТ "Южморрибфлот".

Що відомо про причини інших відмов

Китай вводить обмеження на приймання вантажів не лише на продовольство Так, у березні російська залізниця щонайменше 2 рази обмежувала навантаження лісових вантажів, вугілля і добрив в Китай через прикордонний перехід Забайкальськ – Маньчжурія.

Причина – відмова у прийманні поїздів зі сторони Китаю. Обмеження пов'язані з високими нормами санітарної обробки.