Китай починає грати в багатовекторну гру, – Денисенко

Україні потрібно слідкувати за діями Китаю, який вже з’являється в публікаціях авторитетних транспортних виданнь. У них мовиться про те, що Піднебесна зараз намагається переорієнтувати свою логістику.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він зазначив, що раніше логістика була: Китай – Росія – Білорусь – Європа.

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Обхід Росії та Білорусі

Утім, зараз Піднебесна намагається переорієнтуватись на країни південного шляху. До прикладу, це: Казахстан, Азербайджан, Туреччина і тоді Європа.

Це хороший знак для України не тільки з точки зору погіршення економічної ситуації в Росії, але й тому, що Китай починає грати в багатовекторну гру,

– зазначив Денисенко.

Він також додав, що нова логістика Китаю – це значно довший шлях. Утім, судячи з усього, Піднебесна шукає допоміжні плацдарми.

Денисенко розповів про переорієнтацію економіки Китаю: дивіться відео