Росія планує виготовити 2 млн FPV-дронів за 2025 рік за допомогою Китаю, – розвідка

Українська розвідка заявила, що росіянам активно постачають запчастини китайські виробники, попри санкції. Це дозволяє Росії нарощувати темпи виробництва й атакувати українську ППО новими хвилями безпілотників.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву речника Служби зовнішньої розвідки України Олега Александрова у коментарі Politico. Росія планує суттєво наростити виробництво ударних безпілотників і вже у 2025 році виготовити щонайменше 2 мільйони FPV-дронів.

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Китай допомагає Росії в обхід санкцій

Українська розвідка повідомляє, що реалізувати цей план країні-агресору допомагає Китай, зокрема постачанням ключових деталей для комплектування.

За словами Александрова, РФ активно отримує з Китаю запчастини до дронів, зокрема двигуни, мікросхеми, оптичні системи, навігацію та навіть антени. Для обходу експортного контролю застосовуються підставні компанії та заміни назв. Офіційно Китай дотримується міжнародних правил, проте на практиці підтримує військове виробництво Росії.

Крім FPV-дронів, у 2025 році Кремль має намір виготовити ще 30 тисяч далекобійних безпілотників і стільки ж дронів-обманок, якими росіяни виснажують українську ППО.

Речник Служби зовнішньої розвідки зазначив, що Росія наздоганяє Україну в технологіях БпЛА завдяки великим фінансовим ресурсам і заводам, розташованим далеко від зони бойових дій. Він додав, що Кремль має критичну залежність від Китаю в постачанні майже всіх важливих компонентів для дронів.