Politico дізналось, яку зброю для Росії поставляють китайські компанії
Джерело:Politico
Китайські компанії, зокрема урядові, відправляють до Росії зброю. І вона цілком може бути використана окупантами на фронті.
Постачання відбувалися в період з червня по грудень 2022 року. А China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, у червні 2022 року відправила гвинтівки російській компанії "Техкрім", яка веде справи з російською державою та військовими.
Дивіться також На Сході України ЗСУ збили модернізований китайський дрон, – CNN
Яку зброю Китай постачав Росії
Згідно з даними журналістів, китайські компанії, зокрема пов'язані з урядом КНР, відправили до Росії 1 000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання.
Зокрема гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в даних як "цивільні мисливські рушниці", вільно використовують поліція Китаю та збройні сили. Отже, їх цілком можуть використовувати й російські окупанти.
Крім цього, наприкінці 2022 року російські організації отримали від Китаю 12 партій запчастин для безпілотників та понад 12 тонн китайських бронежилетів. Постачання відбувалось через Туреччину.
Крім цього, Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року через ОАЕ відправляла росіянам запчастини для дронів, такі як акумулятори та камери.
Росії допомагають не лише китайські компанії
- У грудні 2022 року Росії вдалося імпортувати понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів від турецької компанії Ariteks. Більшість із них поставили напряму із Туреччини, хоча деякі партії прибули до Росії через ОАЕ.
- Крім цього, від 2022 року російська державна оборонна компанія "Рособоронекспорт" імпортує мікрочипи, тепловізори та запасні частини (зокрема двигуни) з різних країн – від Китаю до Сербії та М'янми.