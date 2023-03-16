Politico дізналось, яку зброю для Росії поставляють китайські компанії

Китайські компанії, зокрема урядові, відправляють до Росії зброю. І вона цілком може бути використана окупантами на фронті.

Постачання відбувалися в період з червня по грудень 2022 року. А China North Industries Group Corporation Limited, один із найбільших державних оборонних підрядників країни, у червні 2022 року відправила гвинтівки російській компанії "Техкрім", яка веде справи з російською державою та військовими.

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Яку зброю Китай постачав Росії

Згідно з даними журналістів, китайські компанії, зокрема пов'язані з урядом КНР, відправили до Росії 1 000 штурмових гвинтівок та іншого обладнання.

Зокрема гвинтівки CQ-A, створені за зразком M16, але позначені в даних як "цивільні мисливські рушниці", вільно використовують поліція Китаю та збройні сили. Отже, їх цілком можуть використовувати й російські окупанти.

Крім цього, наприкінці 2022 року російські організації отримали від Китаю 12 партій запчастин для безпілотників та понад 12 тонн китайських бронежилетів. Постачання відбувалось через Туреччину.

Крім цього, Da-Jiang Innovations Science & Technology Co, також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року через ОАЕ відправляла росіянам запчастини для дронів, такі як акумулятори та камери.

Росії допомагають не лише китайські компанії