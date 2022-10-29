Чи може Китай відмовитися від Тайваню та яку загрозу становить для Росії: відповідь політолога

На тлі ослаблення Росії у світі заговорили про те, що Китай може спробувати захопити її східні регіони. Однак Пекіну з певних міркувань точно потрібен Тайвань.

Про це 24 каналу сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Водночас він зауважив, що у китайців достатньо своєї землі, адже це велика країна.

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Яку загрозу для Росії становить Китай

Харитонов зазначив, що з боку Китаю наразі не існує загрози для Російської Федерації. Якщо ж вона виникне, то про цей кейс уже говоритимуть серйозні експерти.

Але такого давно немає. Якщо це було на початку 90-х, то воно вже не релевантно,

– пояснив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Він наголосив, що Китаю немає потреби захоплювати Росію. Те, що у цієї держави нібито мало землі, є міфом. У китайців достатньо землі – це велика країна.

Тому, за його словами, Росії нічого не загрожує від Китаю, певно, крім того, що сама вона буде ще більше деградувати під китайським ярмом. Але це вже більше феодальні відносини, якийсь васалітет, ніж історія про те, що Китай вдиратиметься в Росію.

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Навіщо Китаю потрібен Тайвань

Харитонов зауважив, що китайцям потрібен Тайвань не з ресурсних міркувань та не з метою розширення своїх територій.

Це психологічний момент, що вони хочуть захопити неправильних китайців, як вони думають. Вони вважають, що тайванці – це китайці, які відбилися від імператора, їх треба перевиховати,

– сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Він додав, що такі досить гучні заяви декілька місяців тому лунали від посла Китаю у Франції. Тобто Тайвань їм необхідний для закріплення свого статусу.

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