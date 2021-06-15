Китай – це завтрашня проблема, а Росія створює їх вже сьогодні, – євродепутат

Для США створюють серйозні проблеми 2 країни: Росія та Китай. Однак не варто концентруватись на Китаї, адже на сьогодні активною є саме Росія.

Таку думку висловив депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс. Він зауважив, що Китай поводиться кардинально по-іншому, ніж Росія.

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"Ми бачимо інші воєнні контури політики Пекіну. Він поводиться зовсім по-іншому. Він не дотримується тих угод, які були укладені 15 – 20 років назад", – наголосив євродепутат.

Він погодився з тим, що у світі існують критичні висловлювання щодо дій Китаю, який вдається до диктатурних методів.

Однак це все – завтрашня проблема. Водночас Росія створила і далі створює проблеми сьогодні,

– зауважив Ауштрявічюс.

Євродепутат зауважив, що наразі ще не вирішили, як розв'язувати проблеми, які створює Китай.

Чи вдасться Байден до "обміну картами" з Росією

Ауштрявічюс вважає, що це малоймовірно. "Я не думаю, що обмін картами буде вигідним Байдену. Він матиме проблеми з 2 країнами. Тут потрібне рішення в іншому плані", – наголосив депутат.

За його словами, потрібно налаштовувати справжнє партнерство з демократичними країнами світу і почати говорити про права людини.

"І Росія, і Китай та інші авторитарні держави діятимуть настільки вільно, наскільки ми не підійматимемо їм ціну на регіональному та глобальному рівні", – підсумував він.

Інтерв'ю з Пятрасом Ауштрявічюсом: дивіться відео