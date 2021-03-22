Китай у відповідь ввів санкції проти Європейського Союзу

Міністерство закордонних справ Китаю відповіло на сакції Євросоюзу проти китайських чиновників. Країна ввела дзеркальні обмеження проти європейських посадовців.

У Китаї також назвали неправдою заяви ЄС щодо імовірного порушення прав людей у провінції Синьцзян. Відповідне рішення проти Євросоюзу було прийнято 22 березня.

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Загалом відповідний пакет санкцій Китай запровадив проти 5 членів Європарламенту. Під обмеження потрапили:

Райнхард Бутікофер;

Міхаель Галер;

Рафаель Глюксман;

Ільхан Кучюк;

Міріам Лексман.

За даними МЗС Китаю, посадовці нібито навмисно поширювали неправдиву інформацію, відтак серйозно нашкодили суверенітету та інтересам країни.

У санкційному списку Китаю також опинились двоє європейських вчених.

Обмеження передбачає заборону на в'їзд у материковий Китай, Гонконг та Макао чиновникам і їхнім сім'ям.

Що цьому передувало

Європейський Союз 22 березня схвалив новий пакет санкцій за порушення прав людини проти Китаю, а також проти Росії, Північної Кореї та ще кількох країн. Загалом обмеження ввели проти ввели проти 11 людей та 4 організацій.

Чиновників китайської провінції Синьцзян було звинувачено в переслідуванні мусульман-уйгурів.

Їхні активи у Євросоюзі заморозили, а в'їзд на територію держав-членів заборонили.