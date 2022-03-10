Китай вперше назвав війну в Україні війною

Офіційний представник Китаю вперше назвав ситуацію в Україні війною. Раніше країна, яка має тісні стосунки з Росією, не наважувалася на це.

Офіційно ситуацію в Україні війною назвав міністр закордонних справ Китаю Ван І під час відеоконференції зі своїм французьким колегою.

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Ван І закликав усі сторони вжити додаткових заходів для запобігання ескалації в Україні.

Ми сподіваємося, що бойові дії та війна припиняться якнайшвидше,

– сказав глава МЗС Китаю.

Зауважимо, що раніше глава міністерства торгівлі Сполучених Штатів суворо попередила, що Китай відріжуть від постачання обладнання та програмного забезпечення, яке йому необхідне для виробництва своєї продукції. Станеться це, якщо Китай продовжить підтримувати Росію. Згодом Китай відмовився постачати запчастини для літаків російським авіакомпаніям.

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