Китай заборонив дрони у великих містах: до чого тут Україна

Китайська влада ввела зміни у правила користування безпілотниками. Ще кілька років тому БпЛА були дуже популярними в країні.

Проте зараз отримати дозвіл на польоти буде вкрай важко. Про це у своєму дослідженні пише South China Morning Post.

Що відомо про ситуацію з дронами в Китаї?

Видання зазначає, що останніми роками у Китаї дрони були дуже поширеним явищем. Їх використовували для знімків міст з неба, інспекції електромереж та іншого.

Проте ситуація різко змінилась. Вважається, що занепокоєння щодо безпеки, посилені атаками українських безпілотників на Росію, спонукало Китай прийняти нові суворі правила.

Майже 20 найбільших міст Китаю ввели повну заборону на польоти цивільних безпілотників у центральних районах. Деякі зміни влада запровадила без політичних оголошень.

Військовий аналітик і колишній офіцер ВПС НВАК (народно-визвольної армії Китаю) Фу Цяньшао заявив, що регулярні атаки безпілотників на Москву та інші важливі міста під час війни в Україні створили відчуття терміновості в Китаї щодо безпеки в деяких районах.

Поки базовий дрон має двосторонній канал передачі даних для керування, використовувати його для здійснення атаки надзвичайно просто, а поріг входу є вкрай низьким,

– заявив експерт.

Важливим сигналом для влади стала авіакатастрофа у Пекіні 26 червня. Літак врізався у найвищий хмарочос столиці. На думку директора Центру досліджень боротьби з тероризмом Лі Вея, подібні інциденти практично не залишають часу для реагування служб безпеки.

Що відомо про зміни?

Згідно зі статистикою Управління цивільної авіації Китаю, в країні були 3,287 мільйона зареєстрованих безпілотників у 2025 році. Китайський аналітик описав зміну політики як парадигму поведінки Пекіну з новими технологіями.

Коли Китай зіткнеться з новою технологією, він спочатку дозволить їй вільно розвиватися протягом певного періоду часу. Коли технологія розвивається в більших масштабах, він (Китай – 24 Канал) почне розглядати питання регулювання ризиків і згодом шукати баланс між розвитком і безпекою,

– підкреслив експерт.

У січні 2025 року Шанхай оприлюднив правила, що забороняють польоти в деяких районах. Пілоти дронів повинні отримати дозвіл, щоб літати. Проте його дуже важко отримати.

У травні Пекін пішов ще далі, заборонивши продаж, оренду та транспортування безпілотників та їхніх компонентів у столицю без дозволу. Щонайменше 15 інших великих китайських міст з того часу ввели обмеження на використання безпілотників.

Згідно з новими правилами, всі дрони повинні бути зареєстровані з використанням справжнього імені власника. БпЛА також повинні бути оснащені операційним модулем ідентифікації, який постійно транслює дані в режимі реального часу:

ідентифікація;

місцезнаходження;

швидкість;

бази даних.

Крім того, дрони повинні бути змінені, щоб відповідати новим правилам активації реальних імен і передачі даних в режимі реального часу протягом перехідного періоду, або ж їх заблокують.

Як вплинув досвід України?

Зрушення в політиці Китаю щодо БпЛА відбулося в міру того, як асиметрична війна між Україною та Росією продовжувала загострюватися. Особливо показовою стала операція "Павутина", яку в червні минулого року провів Київ.

Україні вдалось пронести понад 100 ударних безпілотників вглиб російської території, сховавши їх у вантажівках. А потім українські військові активували БпЛА, що були розташовані поблизу ключових російських авіабаз за кілька тисяч кілометрів від українського кордону, і завдали нищівного удару по російській стратегічній авіації.

Китайські експерти зазначають, що збити безпілотник в місті-мільйоннику ще складніше. До того ж у нових законах лишаються лазівки, якщо хтось змінює безпілотник або безпосередньо збирає модифікований дрон з компонентів.

Через це вищий законодавчий орган Китаю посилив покарання за порушення правил. У грудні минулого року Міністерство громадської безпеки запустило загальнонаціональну кампанію "чисте небо", спрямовану на боротьбу з незаконним використанням та модифікацією безпілотників.

Проте Китай останніми роками дуже сильно інтегрував дрони у власну економіку. Натомість суворі правила на використання БпЛА, за словами жителів Китаю, відкидають цей розвиток на кілька років назад.

Які актуальні новини Китаю?

Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай здійснив "наймасштабніше викрадення виборчих даних в історії". У Білому домі заявили, що внаслідок операції Китай отримав доступ до 220 мільйонів файлів американських виборців – йдеться про імена, адреси, номери телефонів та інформацію про політичні вподобання.

Нещодавно Der Spiegel опублікував дослідження, в якому розповів про нові подробиці російсько-китайського співробітництва. За інформацією видання, Пекін передавав Москві технології, щоб перевірити їх в умовах війни.