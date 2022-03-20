Китай зберігатиме нейтралітет лише юридично, – Милованов про торгівлю з Росією

20 березня 2022 , 22:32
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В умовах війни Росії проти України Китай юридично зберігатиме нейтралітет. Однак насправді китайські компанії можуть постачати країні-агресорці певну продукцію, якщо для них це буде вигідно.

Про це заявив очільник Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі 24 каналу. 

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За його словами, на тлі війни в Україні китайські компанії будуть шукати для себе вигоду. Якщо вони матимуть змогу щось непомітно продавати, то робитимуть це. 

Юридично Китай триматиме нейтралітет, а фактично китайські компанії думатимуть, чи нишком щось поставити, чи можна потрапити під ризик того, що їх виведуть на чисту воду,
– розповів Милованов. 

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Автор: Тетяна Кійовська