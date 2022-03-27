Китай знайшов другу чорну скриньку літака, який розбився

На півдні Китаю знайшли другу чорну скриньку літака авіакомпанії China Eastern Airlines, який зазнав аварії 21 березня.

Друга чорна скринька допоможе фахівцям встановити справжні причини авіакатастрофи.

Важливо На півдні Китаю розбився пасажирський Boeing: на борту перебували 133 людини

Першу чорну скриньку виявили ще 23 березня. За попередніми оцінками, мовиться про бортовий мовний самописець, який записує розмови у кабіні пілотів. Наразі ведуться роботи із завантаження та аналізу його даних.

Натомість друга чорна скринька має дані про справність систем літака. Це є надзвичайно цінною інформацією після авіакатастрофи.

Що відомо про авіакатастрофу в Китаї

Пасажирський літак авіакомпанії China Eastern Airlines розбився на півдні Китаю 21 березня. Він виконував рейс із Куньміна в Гуанчжоу.

На борту Boeing перебували 133 людини. На жаль, всі вони загинули.

Згодом стало відомо, що українців серед жертв авіакатастрофи немає.

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