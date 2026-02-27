Громадян Китаю в Росії закликають бути обережними через новий закон про військову службу, – ISW

Китай, ймовірно, попередив своїх громадян у Росії про новий закон, який зобов'язує іноземців проходити службу в російській армії.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Що загрожує громадянам Китаю?

Як повідомило 26 лютого гонконзьке видання South China Morning Post, консульство КНР у Росії закликало китайських громадян, які проживають у країні, "взяти до уваги" новий російський закон: він вимагає від чоловіків-постійних мешканців віком до 65 років відслужити щонайменше один рік у збройних силах Росії.

Закон передбачає винятки для громадян Білорусі, чоловіків, які можуть підтвердити, що вже відслужили в російській армії, а також тих, хто має довідку з російських військкоматів про непридатність до служби.

Водночас російські державні медіа не висвітлювали ці положення указу під час його ухвалення.

За словами аналітиків ISW, консульство КНР прямо не застерігало своїх громадян від служби в російській армії, однак закликало їх "ухвалювати зважені рішення", щоб "забезпечити законний статус перебування в Росії". Раніше Росія вже проводила рейди проти мігрантів із простроченими документами або без них і змушувала їх підписувати контракти на службу під загрозою кримінального переслідування або депортації.

Аналітики ISW також фіксували ознаки того, що Кремль готується до поетапних призовів резервістів, аби компенсувати нестачу особового складу на тлі уповільнення темпів набору контрактників.

Заява консульства Китаю може бути додатковою ознакою того, що Росія готова провести призов резервістів та застосувати інші механізми примусового набору, які можуть торкнутися її громадян, що проживають у Росії,

– йдеться у звіті.

Яка позиція Китаю щодо війни?