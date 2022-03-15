Китай звинуватив США у викривленні його позиції щодо війни в Україні

Влада КНР запевняє, що виступає за якомога швидше припинення війни та пошуку мирного врегулювання конфлікту. Натомість, на думку китайських урядовців, США викривляють їхню позицію.

На думку китайських урядовців їх позиція щодо війни в Україні "конструктивна". Вони закликали США "не викривляти" її та сприяти мирному врегулюванню конфлікту.

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Позиція Китаю

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вважає позицію КНР щодо війни в Україні "об'єктивною та справедивою". Вони вважають війну в Україні наслідком накопичення та посилення тертя в галузі безпеки в Європі впродовж багатьох років.

Також Китай закликав Росію та Україну до рівноправного діалогу. Крім того, у КНР переконані, що потрібно дослідити "історичний контекст українського питання", щоб знайти витоки проблеми та відповісти на законні побоювання усіх сторін.

Натомість представник Держдепу Нед Прайс заявив про стурбованість щодо підтримки Китайською Народною Республікою Росії, а також наслідків, до яких ця підтримка може призвести.

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