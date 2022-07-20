Китай процитував методичку кремля про вину США у "кризі" в Україні: що відповіли у МЗС
У Китаї на офіційному рівні заявили, мовляв, США винні в "кризі в Україні". Слова "війна" у заяві навіть не згадали. У МЗС нагадали Пекіну, що треба називати речі своїми іменами.
Спікер МЗС Китаю Чжао Ліцзянь назвав США "чинником, який підживлює кризу в Україні". Крім того, у Пекіні виступили проти односторонніх "незаконних санкцій".
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Що відповіли в МЗС України
Речник українського МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу наголосив, що відповідальність за збройну агресію проти України несе лише росія, яка в 2014 році окупувала Крим і частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.
Він додав, що важливо дивитися правді в очі. Світ був змушений запровадити санкції проти росії, аби позбавити її можливостей продовжувати війну та притягнути до відповідальності.
У МЗС розраховують, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти не буде політизувати питання агресії росії проти України. Навпаки – очікують, що Пекін використає свій вплив на москву, аби змусити її припинити війну та повернутися до поваги Статуту ООН та міжнародного права.
Що цьому передувало
- Китай стверджував, що займає "об'єктивну та справедливу позицію". Мовляв, стоїть на стороні миру та справедливості. Водночас там звинуватили США у війні в Україні.
- У Пекіні заявили, нібито США повинні сприяти належному врегулюванню "кризи".
- Насамкінець спікер китайського МЗС видав, що США – не "світовий поліцейський".
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