Китай відпрацьовує повітряні удари по США, – Пентагон

Китай посилює стратегічну авіацію та, "дуже ймовірно", відпрацьовує нанесення ударів по Сполучених Штатах і їхніх союзниках. Все це є частиною масштабної реорганізації, яку проходять китайські Збройні сили.

Таку думку в новій доповіді висловлюють експерти Пентагону, передає CNN.

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За останні три роки китайська Народно-визвольна армія стрімко розширила зону покриття надводних військових операцій, накопичуючи досвід у критично важливих морських районах і, ймовірно, відпрацьовуючи нанесення ударів по об'єктах США та їхніх союзників,

– стверджується в документі.

Крім того, зазначають автори щорічної доповіді, Пекін уперше прагне розвинути ядерний потенціал своїх ВПС. У результаті в його розпорядженні виявиться "тріада систем доставки, розосереджена на землі, морі і в повітрі".

Експерти Пентагону також звертають увагу на те, що Китай працює над створенням "малопомітного стратегічного бомбардувальника далекої дії, здатного нести ядерну зброю". На їхню думку, новий літак може бути введений у дію протягом наступних 10 років.

За інформацією американської влади, Китай також продовжує розробку засобів боротьби з супутниками, в тому числі "лазерів наземного базування і роботів, які виводяться на орбіту". Це відбувається на тлі закликів адміністрації Трампа щодо створення космічних військ до 2020 року, зауважує видання.

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Нагадаємо, у червні створити космічні війська США доручив президент країни Дональд Трамп. Він вважає, що такі війська будуть окремим, проте рівноправним видом у складі збройних сил країни.