Масштаби невідомі: у Китаї міг статися серйозний радіоактивний витік на АЕС

14 червня 2021 , 14:03
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Джерело:

CNN

На китайській атомній електростанції Тайшань міг статися витік, про який офіційна влада не повідомляє. Підняла галас французька компанія, що допомагає працювати АЕС: її керівники попередили про "неминучу радіологічну загрозу".

Уряд США витратив цілий тиждень, оцінюючи повідомлення про витік. Хоч наразі чиновники не говорять про пряму небезпеку та кризову ситуацію, моніторинг щодо Китаю продовжать.

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Як у США оцінюють загрозу

Фірма Framatome з Франції постачає ядерне обладнання і послуги і співпрацює з Китаєм на цій АЕС. Минулого тижня вони зв'язалися з Міністерством енергетики США і повідомили про потенційну проблему.

Ситуація несе неминучу радіологічну загрозу для об'єкта і населення, і Framatome терміново просить дозволу на передачу технічних даних і допомоги, яка може знадобитися для повернення станції до нормальної роботи,
– йшлося в листі компанії.

Рада нацбезпеки США провела кілька засідань, адміністрація США обговорила ситуацію з французьким урядом та експертами в Міністерстві енергетики. 

Наразі американські чиновники не вважають, що витік є "кризовим". Проте, вони визнають, що він збільшується. Моніторити ситуацію не припиняють. Хоча існує ймовірність того, що ситуація може стати катастрофою, в Америці наразі такий варіант не розглядають. 

У Китаї стверджують, що усе в порядку

ЗМІ звернулися до китайської влади в Пекіні та провінції Гуандун, де розташована АЕС. Ніхто не відповів про ситуацію прямо. АЕС Тайшань ​​опублікувала заяву на своєму сайті, стверджуючи, що екологічні показники як для станції, так і навколо неї є "нормальними".
 
До речі, попередження від французької фірми стосувалося того, що Китай підвищує показники допустимих меж радіації, щоб уникнути необхідності її зупиняти.
 
Як ідеться у заяві, обидва ядерні реактори в Тайшані працюють. Там додали, що другий блок нещодавно капітально відремонтували і успішно підключили до мережі 10 червня. У повідомленні не зазначено, чому і як його ремонтували.
 
Зверніть увагу! Китай є скритною державою, яка не повідомляє світову спільноту про внутрішні проблеми. Зокрема це стосується і походження коронавірусу. Нещодавно гендиректор ВООЗ Тедрос  Гебрейесус публічно звинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування природи вірусу.
Автор: Вероніка Климська