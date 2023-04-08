Просив вибачення: у Китаї чоловік майже добу простояв на колінах

Цікавий випадок трапився в місті Дачжоу. Близько 13:00 біля однієї з офісних будівель з’явився молодий чоловік з букетом троянд, який став на коліна біля входу.

Під холодним дощем він провів цілу ніч – до 10 години ранку наступного дня. Зазначають, що хлопець прийшов до місця роботи своєї дівчини й таким чином намагався просити вибачення.

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Чи пробачила чоловіку його кохана

Згодом навколо чоловіка зібрався цілий натовп, які відмовляли його від цієї безглуздої ідеї. Цікаво, що згодом на місце події приїхала поліція, яка також вмовляла чоловіка піти.

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Багато хто з нас намагався вмовити його піти. Йому говорили, що не обов'язково стояти на колінах. Дівчина не бажає з’являтися, а він принижує себе,

– каже очевидець.

У коментарях до відео чоловіка здебільшого засуджують, а дівчину просять бути обережною, оскільки така поведінка закоханого, очевидно, неадекватна:

"Людина, яка вдається до такого екстриму – це жахливо",

"Дівчино, тримайся від нього подалі",

"Кохання не приходить жебракуванням",

"Це не любов, а моральний терор".

Видання не розповідає, як закінчилась історія, але, ймовірніше за все, закоханий впіймав облизня.