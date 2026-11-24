У Китаї посадовця на прізвище Ма засудили до смертної кари за шпигунство на користь іноземної держави. Він передав закордонній розвідці 35 секретних документів і отримав за це понад мільйон юанів винагороди.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на пов'язане з урядом видавництво Gold Wall Press, чоловіка завербувала іноземна спецслужба під час його роботи за кордоном.

Які подробиці?

Співробітниця розвідки на ім'я Кайлін познайомилася з ним під приводом вивчення китайської мови, регулярно платила за спілкування та схилила до підписання зобов'язань про конфіденційність і лояльність.

Згодом кураторка звела посадовця зі своїм колегою, який змусив його співпрацювати за допомогою шантажу. Чоловікові погрожували викрити його попередні протиправні дії перед китайською владою у разі відмови від співпраці.

Для виконання завдань іноземна розвідка забезпечила агента ноутбуком і встановила щомісячні виплати. Загальна сума отриманої ним винагороди перевищила один мільйон юанів, що відповідає близько 140 – 150 тисячам доларів.

Шпигунський сайт і збір секретів у міністерстві

Після повернення до Китаю чоловік продовжив збирати розвідувальні дані, користуючись доступом до таємної інформації.

Удень він копіював матеріали із закритих документів на робочому місці, а вночі передавав файли кураторам через спеціальний шпигунський вебсайт.

"Ця приголомшлива справа слугує черговим тривожним дзвінком", – заявили у виданні Gold Wall Press, закликавши держслужбовців зберігати пильність та протидіяти спробам іноземної вербувальної активності.

Китайська влада приховала назву відомства, в якому працював фігурант, і не уточнила іноземну державу, на користь якої велася розвідка. Також офіційно не розкривають точну дату ухвалення судового рішення та статус виконання смертного вироку.

Посилення контролю за державною таємницею

Останніми роками Міністерство державної безпеки Китаю активізувало публічну боротьбу з іноземним шпигунством.

Влада регулярно висвітлює подібні судові процеси через медіа, фільми та соціальні мережі, застерігаючи громадян від зв'язків із закордонними спецслужбами.

Крім того, офіційний Пекін значно розширив антишпигунське законодавство. Нові норми розширили юридичне визначення шпигунської діяльності та надали органам держбезпеки додаткові повноваження для перевірки службових таємниць.