Потужний вибух на ринку в Китаї вбив 11 людей: десятки – серйозно поранені

На ринку в китайському місті Шиян прогримів потужний вибух. Щонайменше 12 людей загинули, 37 – отримали серйозні поранення.

Загалом госпіталізації потребують понад 140 людей. Моторошний інцидент трапився 13 червня близько 6:30. Багато місцевих жителів саме снідали або купували продукти на ринку.

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Ймовірна причина та наслідки вибуху

Міська влада заявила, що з'ясовує причини вибуху. За інформацією cqcb.com, попереднє розслідування свідчить про те, що це був вибух газу.

На кадрах, оприлюднених у мережі, видно зруйнований ринок. Майже всі вікна та двері у 2-поверховій будівлі вибиті, а вулиці засипані щебенем.

На місце прибули рятувальники, вони витягують потерпілих з-під завалів. Місцеві жителі відгукнулися на терміновий заклик здати кров у місцевий банк крові.

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