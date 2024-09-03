Власне, у провінції Шаньдун автобус несподівано виїхав на тротуар, де зібралися діти та батьки. Жертвами стали шестеро дорослих і п'ятеро школярів, ще 13 осіб були травмовані.

Дивіться також Кортеж кандидата у віцепрезиденти США потрапив у ДТП: є постраждалі

Страшна аварія в Китаї

За повідомленням державного агентства Xinhua, інцидент трапився біля входу до середньої школи міста Тайань. Водій автобуса втратив контроль над транспортним засобом о 07:27 за місцевим часом.

Серед постраждалих одна людина перебуває у важкому стані, решта – у стабільному,

– йдеться в повідомлені.

Згодом з'явилися знімки та відео з місця події, де видно, як дорослі намагаються допомогти дітям, що лежать на дорозі в крові, поруч з великим сірим автобусом.

Автобус, що потрапив у ДТП, був спеціально обладнаний для перевезення школярів.

Автобус у Китаї потрапив в аварію: дивіться відео з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Влада проводить розслідування, щоб встановити причини аварії.

Дивіться також Операція "Вісла" та Волинська трагедія: чому в Польщі вибухнув скандал через слова Кулеби

Згадаємо, що у 2017 році в китайському місті Вейхай, що також у провінції Шаньдун, сталася схожа трагічна дорожньо-транспортна пригода, коли шкільний автобус потрапив в ДТП та спалахнув у тунелі. Унаслідок тієї аварії загинуло 12 осіб, зокрема 11 дітей дошкільного віку.