У Китаї скасували виступ Шарля Мішеля: мав критикувати війну в Україні –Reuters

Китай скасував відеозвернення президента Європейської ради на церемонії відкриття великої торговельної виставки у Шанхаї. Виступ Шарля Мішеля мали показати 4 листопада.

У своїй промові лідер Європейської ради мав розкритикувати війну Росії проти України. Окрім того, закликати зменшити торговельну залежність ЄС від Китаю. Про це з посиланням на європейських дипломатів повідомили в Reuters.

До речі Китай підтримуватиме Росію під лідерством Путіна: політолог пояснив, що означає ця заява

У Китаї скасували промову президента Європейської ради

Речник Мішеля Баренд Лейтс зазначив, що очільника Європейської ради раніше запросили виступити на 5 форумі Хунцяо в Шанхаї.

Відповідно до запиту китайської влади, ми справді надали попередньо записане повідомлення, яке зрештою не було показано,

– підкреслив Лейтс.

Ані співорганізатори виставки, ані міністерство торгівлі Китаю, ані міська влада Шанхаю так і не відповіли на запити журналістів про причину такої відмови. Натомість речник МЗС заявив, що не може прокоментувати, бо нібито взагалі не знає про "відповідну ситуацію".

Читайте також Олаф Шольц на зустрічі з Сі Цзіньпіном підняв тему України: про що говорили

Про що йшлося у відеозверненні Шарля Мішеля

Згідно з уривками, наданими дипломатами ЄС, у своїй промові президент Європейської ради різко критикував незаконну війну Росії проти України. Окрім того, наголошував, що Європа отримує "важливі уроки".

За словами Мішеля, Європа була надмірно залежна від Росії у викопному паливі, що призвело до торгового дисбалансу.

"В Європі ми хочемо балансу в наших торговельних відносинах... щоб уникнути надмірної залежності", – сказали дипломати, яким було відомо про промову Мішеля. За їх словами, мовилося також про торгові відносини з Китаєм.

Також Мішель мав намір закликати Китай зробити більше, щоб припинити кровопролиття в Україні.

Китай має певну роль у використанні свого впливу, щоб зупинити жорстоку війну Росії... через ваше так зване "безмежне" партнерство з Росією,

– наголосив президент Європейської ради.

Вас може зацікавити – Китай шокував заявою про підтримку Росії: дивіться відео

Раніше Китай зайняв позицію так званого "нейтралітету". Влада відмовилася критикувати війну Росії проти нашої держави. Ба більше, Сі Цзіньпінь назвав війну "українською кризою" та засудив антиросійські санкції.