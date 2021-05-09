Опинився у пастці на висоті 100 метрів: в Китаї турист застряг на підвісному мосту

В Китаї турист застряг на підвісному скляному мосту. Чоловік провисів на споруді на висоті 100 метрів.

Міст зруйнувався через негоду в країні, зокрема через потужний ураганний вітер. Чоловік не постраждав.

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Турист годину пробув над прірвою

Турист опинився на мосту, коли саме посилився вітер. Оскільки природне явище зруйнувало частину споруди, чоловік не міг піти в якусь сторону і мусив залишатись на місці.

Приблизно годину він провисів над прірвою. Невдовзі його врятували поліцейські і працівники лісового господарства та туризму.

. Мовиться про скляний міст, який розташований на курорті на горі Піянь в місті Лунцзин у Китаї.

За допомогою рятувальників чоловік зміг доповзти до безпечного місця. Його шпиталізували до лікарні, щоб надати необхідну психологічну консультацію. Після такого випадку курорт тимчасово закрили на невизначений період.

У гірських провінціях Китаю Цзянсі, Хунань і Юньнань скляні мости дуже популярні. Найвідоміший з них розташований у знаменитому туристичному районі Чжанцзяцзе провінції Хунань. Міст довжиною 430 метрів і шириною 6 метрів розміщений між двома скелями на висоті 300 метрів.